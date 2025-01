Ufficiale Innesto di prospettiva per il Trapani: dalla Roma arriva l'attaccante De Caro

La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata del giocatore Lorenzo De Caro. Si tratta di un giovane di prospettiva, classe 2007, nativo di Palermo. De Caro, attaccante, proviene dal settore giovanile della Roma con cui ha vinto due scudetti rispettivamente con la categoria Under 16 e Under 17, collezionando 35 reti. Sono sette, invece, le presenze in questa prima parte di stagione con la formazione Under 18.

Il giocatore arriva a Trapani a titolo definitivo e verrà aggregato alla prima squadra.

«Stiamo riportando a Trapani i migliori prospetti siciliani», ha dichiarato il presidente Antonini. «De Caro, insieme agli altri giovani arrivati nei giorni scorsi, conferma la volontà del club di puntare sui giovani di talento con l’augurio che possano rappresentare il punto di partenza per il futuro di questa squadra».