Insulti razzisti: 10 turni di stop a Santini. Ma il Padova annuncia appello alla Corte Federale

vedi letture

Pesante squalifica per Claudio Santini, fermato 10 giornate per frasi razziste rivolte a Shaka Mawuli nel corso della gara tra Padova, formazione di appartenenza di Santini, e Sambenedettese. Ma il club veneto non ci sta, e annuncia appello alla Corte Federale.

Questo il comunicato dei biancoscudati:

"La società Calcio Padova comunica che, con dispositivo emesso in data odierna, il Tribunale Federale Nazionale ha disposto la sanzione di 10 giornate di squalifica nei confronti del calciatore Claudio Santini, per una presunta frase razzista proferita nel corso della partita Sambenedettese-Padova del 17 gennaio 2021.

La società ritiene la decisione molto discutibile, in quanto fondata su un’istruttoria obiettivamente monca, essendo stati auditi in fase di indagine solo tesserati della società Sambenedettese, mentre non è stato escusso alcun calciatore del Calcio Padova e neppure gli ufficiali di gara, i delegati di Lega Pro e i collaboratori della Procura Federale, i cui referti, peraltro, nulla hanno riportato al riguardo. Per tali ragioni, non appena notificate le motivazioni, verrà proposto appello alla Corte Federale.

La società è vicina al calciatore, che si è sempre distinto per un comportamento ineccepibile, anche nella lotta contro il razzismo.

Forza Claudio, siamo tutti con te!".