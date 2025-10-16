Dalla Serie B alla Nazionale, Avellino: Milani esordisce con il Venezuela

Nel corso della pausa per le nazionali sono stati ben 41 i giocatori di Serie B che hanno preso parte alle gare delle rispettive rappresentative sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.

L’Avellino aveva un solo giocatore impegnato in questa pausa, si tratta del terzino sinistro Alessandro Milani convocato dal Venezuela, con cui aveva già collezionato 5 presenze con la maglia dell’Under 20 dopo aver rappresentato l'Italia dall'Under 17 all'Under 19 prima di scegliere, nel novembre dello scorso anno di vestire quella della formazione sudamericana.

Per il classe 2005 di proprietà della Lazio è arrivato l’esordio e la maglia da titolare con la formazione allenata da Oswaldo Vizcarrondo nell’amichevole a Miami contro l’Argentina giocato nella notte (italiana) fra il 10 e l’11 ottobre. Per il terzino novanta minuti in campo contro Lautaro Martinez e compagni in una gara vinta di misura per 1-0 dai campioni del Mondo. Il Venezuela ha poi dovuto cancellare l’altra amichevole contro il Belize, in programma a Bridgeview in Illinois, per cause di forza maggiore con Milani che dunque dovrà attendere la prossima pausa per la seconda presenza con i sudamericani.

I convocati:

Alessandro Milani (Venezuela): 90’ contro l’Argentina