TMW Lazio, Alessandro Milani verso l'interruzione del prestito all'Avellino. Lo aspetta il Pescara

Il Pescara è particolarmente attivo in queste ultime ore di mercato per tentare di costruire un poster che possa raggiungere una salvezza che al momento dista sei punti. Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri il ritorno di Lorenzo Insegne, i biancocelesti sono pronti a portare in Abruzzo Alessandro Milani.

Il giocatore classe 2005 di proprietà della Lazio è attualmente in prestito all’Avellino e, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, non appena avrà risolto con gli irpini, si trasferirà appunto al Pescara con la medesima formula.

Milani (20 anni), terzino sinistro italiano con cittadinanza venezuelana, dopo tutta la trafila nelle giovanili della Lazio quest’anno ha fatto il suo esordio tra i professionisti con l’Avellino. Con la maglia dei bianconeri ha messo a referto 12 presenze tra campionato e Coppa Italia, sei delle quali dal primo minuto. Ha preso parte anche a tre amichevoli disputate dalla nazionale venezuelana.