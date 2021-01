Juve U23, capitan Alcibiade avverte: "Voglio vedere ancora più convinzione nei nostri mezzi"

Un punto della situazione a metà campionato per la Juventus U23 è stato fatto, dai canali ufficiali del club, da capitan Raffaele Alcibiade. Che ha parlato anche del suo percorso di crescita: "Sono cambiate le persone, gli obiettivi sono gli stessi: vogliamo vincere, pensando di gara in gara, ma chiaramente cambiando tanti giocatori è più difficoltoso mantenere sempre lo stesso standard. L'unica difficoltà è questa. A ogni modo in questo mio ruolo sono cresciuto molto, mi sono immedesimato di più nei ragazzi, con i quali non serve esser duri, vanno capiti: non serve caricarli sempre di pressioni, è giusto abbiano la spensieratezza della loro età. Questo è un progetto molto utile, il 20-30% dei giocatori passati da qua senza questa opportunità si sarebbe perso, come è successo a me, alle volte ci sono anche difficoltà esterne che non ti aiutano: chi arriva alla Juve è per forza promettente, permette molto di abbassare i margini di errore. Non a caso all'estero funziona tanto. Chi è in prima squadra è perché ha fatto un percorso tale da meritarlo, sta a loro ora dimostrare di poterci stare".

Andando poi alla rosa attuale: "Chi era già qui l'ho trovato cresciuto e cambiato anche caratterialmente, da ragazzi diventano uomini, il processo di crescita si vede e piano piano tutti quanti arrivano a quello che si era prospettato per loro. I nuovi si sono fatti invece trovare subito pronti, anche chi è arrivato dall'estero, con la difficoltà della lingua, si è subito integrato.

E conclude: "La gara contro l'Alessandria è stata una gara chiave per noi, nonostante la sconfitta abbiamo dimostrato il potenziale che abbiamo. Loro sono stati creati per vincere, noi pe 90' li abbiamo messi nella loro metà campo e nella loro area, questo è stato uno step importante anche se la sconfitta maturata all'ultimo mi ha fatto arrabbiare. Certo, ci ha lasciato tante consapevolezze, anche perché occorre ricordare che quando giochi contro la Juve giochi con il top in Italia, tutti vogliono fare bella figura ed essere magari al posto nostro. Adesso però voglio vedere ancora più convinzione nei nostri mezzi, le partite vanno giocate per vincerle".