Juventus U23, non solo Brkljaca nel mirino. Piace anche il danese Kjaergaard

La Juventus ha messo nel mirino due talenti stranieri per la propria formazione Under 23. Oltre al croato Marko Brkljaca, trequartista classe 2004 dell'Hajduk Spalato di cui si era parlato nei giorni scorsi, il club bianconero avrebbe messo nel mirino, come rivelano i colleghi di Tuttoc.com, il centrocampista classe 2003 Maurits Kjaergaard del Liefering. Due talenti da far crescere in Serie C prima, eventualmente, di promuoverli in prima squadra.