Juventus U23, Zauli elogia Miretti: "L'esordio tra i pro il giusto premio per il suo impegno"

vedi letture

Il tecnico della Juventus U23 Lamberto Zauli commenta così ai canali ufficiali del club il match vinto oggi nettamente contro l’Albinoleffe: “Siamo molto contenti per questa vittoria perché è arrivata in una partita molto difficile, contro una squadra che vantava una delle migliori difese del campionato. Per noi è motivo di grande orgoglio essere riusciti a portare a casa un successo come questo, a dimostrazione di quanto si stia lavorando bene. Abbiamo interpretato la gara nel migliore modo possibile e sono soddisfatto di tutti coloro che sono scesi in campo oggi, tenendo in considerazione la giovanissima età di molti nostri giocatori. Ci tengo anche a sottolineare, a proposito di giovani, l’esordio tra i professionisti di Miretti che come altri suoi compagni della Primavera ha avuto la possibilità di approcciarsi alla categoria, come giusto premio per la determinazione e il sacrificio dimostrati con l’Under 19".