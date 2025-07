Ufficiale L'Alcione si rinforza a centrocampo. Arriva la firma dell'ex Lecco e Lucchese Galli

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Alcione si dice lieto "di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Giorgio Galli.

Classe 1996 da oltre 100 presenze in Serie C e una stagione vissuta con i colori del Lecco in Serie B, Giorgio è un profilo che aggiunge tanto in termini di qualità, affidabilità ed esperienza al centrocampo Orange. In passato ha indossato maglie importanti come quella del Monza e, nell’ultima stagione, anche quella della Lucchese.

La società Alcione dà un caloroso benvenuto a Giorgio e gli augura le migliori fortune con la maglia Orange".

Sempre ai canali ufficiali del club milanese, fanno seguito le parole del giocatore, che lo scorso anno non ha vissuto solo l'avventura in quel di Lucca, ma ha trascorso una prima parte di annata in Lombardia, tra le fila del già citato Lecco: "Sono molto contento di essere qui, fin dal primo colloquio con il direttore Mavilla mi hanno colpito il progetto e la serietà della società, la sua volontà di alzare ogni anno l’asticella. Le mie esperienze passate mi hanno insegnato che sono i dettagli a fare la differenza e qui ho visto grande attenzione al dettaglio, non vedo l’ora di cominciare”.