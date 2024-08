Ufficiale L'Ascoli si rinforza a centrocampo: dal Cesena arriva Varone a titolo definitivo

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dal Cesena a titolo definitivo le prestazioni sportive di Ivan Varone.

Nato a Napoli l’11 ottobre 1992, è un centrocampista dalla grande esperienza, avendo collezionato oltre 300 presenze in carriera con le maglie di Cesena – con cui ha vinto quest’anno il campionato di C e la Supercoppa di categoria – Novara in C, Panetolikos, in massima divisione greca, Reggiana e Carrarese in C, Cosenza e Ternana in B.

Varone, che ha già raggiunto Ascoli, ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2026.