L'Avellino regala 50 biglietti per la trasferta di Padova: il settore ospiti è sold out in 10 minuti

vedi letture

Come già accaduto per la gara in casa del SudTirol, l'Avellino ha deciso di regalare ai propri tifosi 50 biglietti per il match di domenica, che si giocherà all' "Euganeo" e opporrà gli irpini al Padova in occasione della semifinale playoff.

E, come riferisce sempre il club, ",in poco più di 10 minuti, sono terminati i 50 biglietti omaggio messi a disposizione per i tifosi biancoverdi per assistere al match del’Euganeo contro il Padova previsto per domenica 6 giugno 2021 alle 20,45 e valevole per l’andata della semifinale dei playoff di Lega Pro.

Sono state centinaia le richieste pervenute in questo brevissimo lasso di tempo. Purtroppo non sarà possibile accontentare tutti, ma abbiamo fatto il massimo per avere almeno 50 lupi al nostro fianco. Un’iniziativa, fino a momento, unica in Italia.

La società ringrazia i tantissimi supporter che hanno provato ad aggiudicarsi un biglietto omaggio dimostrando ancora una volta tantissimo affetto e un legame indissolubile ai colori biancoverdi.

Le richieste che arriveranno da questo momento in poi non verranno prese in considerazione".