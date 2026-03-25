TMW L'ex Abiuso: "Della Pergolettese ho ricordo incredibile. Bolis un ottimo dirigente"

Una lunga intervista quella che il bomber della Carrarese Fabio Abiuso, che ha raggiunto anche la doppia cifra, ha rilasciato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, dove non si è parlato solo della compagine apuana ma si sono toccate varie tappe della carriera del classe 2003. Tra queste, la Pergolettese.

Sulla quale l'attaccante si è così espresso: "Della Pergolettese ho ricordo incredibile, e non solo per la stagione, ma anche per le persone che compongono la società, partendo dai magazzinieri fino ad arrivare alla dirigenza, con Gabriele Bolis in primis. Ho un carissimo ricordo anche del presidente Fogliazza, una grandissima persona, davvero. E del club sì, se ne parla poco, ma per un giovane è l'ambiente perfetto per potersi lanciare, è una società di belle persone prima di tutto, e l'aspetto umano conta spesso più del dato tecnico. Bolis poi sa rapportarsi con i giocatori, ed è uno che sa di calcio, studia, si aggiorna, si informa e ha tanti rapporti, quando sei li ti fa stare bene. Auguro alla squadra di salvarsi, ce la potranno fare".

Al momento attuale, i lombardi sono al quartultimo posto della classifica del Girone A di Serie C, ma la salvezza diretta non è comunque un miraggio se fosse mantenuta la distanza maggiore di otto punti dalla Virtus Verona terzultima.