TMW Ancora oltre le 10 reti. Abiuso e la rinascita alla Carrarese: può raddoppiare i gol fatti in B

"Annata per me positiva? Direi proprio di sì. È iniziata un po' in salita, era un anno in cui dovevo riprendere fiducia in me stesso e anche minutaggio, ma insieme alla società, che mi ha dato un fiducia enorme che non mi aspettavo, insieme al mister e al calore della piazza, tutti i tasselli sono andati nel posto giusto, e alla lunga sono venuto fuori, sono arrivati numeri e prestazioni. E non solo personali, anche collettive": così, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com lo scorso 25 marzo, l'attaccante della Carrarese Fabio Abiuso.

Che aveva parlato proprio quando la Serie B si fermava per l'ultima (e rivelatasi poi sciagurata) sosta per le Nazionali, e lui era a quota dieci gol e cinque assist. Ma il post sosta è diventato decisamente propizio, perché ieri è arrivato anche l'undicesimo gol in stagione, cifra che gli fa sfondare il muro della doppia cifra e lo porta a record che mai aveva toccato; la miglior annata realizzativa tra i pro, infatti, era stata quella con la Pergolettese, 7 reti, mentre 8 erano quelle fatte nel campionato Primavera 1 nella stagione 2021-2022, quando vestiva la maglia dell'Inter.

Ma non finisce qui, perché il giocatore è a soli tre centri di distanza dal raddoppiare i gol che finora aveva siglato nel campionato di Serie B, 7 totali, quando militava nel Modena. E nelle cinque gare restanti, tutto può accadere...