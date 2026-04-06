Carrarese, Abiuso: "I tifosi ci hanno fatto capire l'importanza del derby"

Fabio Abiuso, attaccante della Carrarese, ha parlato dopo la vittoria contro lo Spezia: "Sono molto contento a livello personale, perché forse solo un anno fa, dopo un rigore sbagliato, sarei uscito completamente dalla partita. Avere avuto questa reazione mi dà la conferma che sto crescendo molto anche dal punto di vista mentale. Per quanto riguarda il mio gol annullato, l’arbitro ha valutato lo stop del giocatore dello Spezia, credo fosse Valoti, come un tocco difettoso e una semplice deviazione, non come una giocata volontaria, e quindi ha fischiato la posizione di fuorigioco".

Sul rigore: "Purtroppo sul rigore sono scivolato sul piede d’appoggio: ho toccato la palla prima con il sinistro e poi con il destro, e la conclusione è finita alta. Mi dispiace, perché ci lavoro tanto in allenamento. Per un attaccante i rigori sono occasioni importantissime nel corso di un campionato, ma stavolta è andata così".

Ha poi continuato: "Il nostro segreto è proprio l’unione. Siamo un gruppo giovane – i ‘vecchi’ mi massacreranno per questa frase, ma è così – e profondamente unito. Siamo rimasti sul pezzo anche nei momenti di maggiore difficoltà, e questo è stato possibile grazie alla società, ai tifosi e al mister. Il segreto è lavorare bene giorno per giorno, sia quando le cose vanno per il verso giusto, sia quando, come qualche mese fa, le prestazioni c’erano ma i punti non arrivavano. Oggi abbiamo dovuto vincere la partita due volte. Sul 2-1 c’era da stringere i denti, ma ci siamo compattati. È normale, in una gara ci sono diverse fasi ed è quasi impossibile dominare per novanta minuti interi. Ci siamo detti che quando c’è da soffrire lo si fa tutti insieme, dal nostro portiere fino a noi attaccanti. Poi, appena abbiamo ripreso campo, siamo stati bravi a chiuderla".

Sull'importanza della vittoria: "Questa è una vittoria che vale tantissimo. I tifosi ci hanno fatto capire chiaramente l’importanza del derby per questa città: nelle ultime due settimane, chiunque incontrassimo per strada ci diceva semplicemente ‘mi raccomando, non è una partita come le altre’. La piazza, il mister e la società ci hanno trasmesso un entusiasmo e una voglia di schiacciare l’avversario incredibili. Siamo scesi in campo perfettamente consapevoli di quanto contasse".

Sull'obiettivo personale di gol: "Come sempre, non lo dico. Rimaniamo così, ne riparleremo a fine stagione. Per quanto riguarda i play-off, citati dal mister, credo che la cosa più importante sia continuare a pensare partita per partita. Adesso testa alla Reggiana, poi a fine campionato tireremo le somme”.