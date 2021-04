L'ultimo pass per la B, Mandorlini: "Il mio Padova pensi solo a se stesso. Calcio brutta bestia"

L'obiettivo del Padova è quello di vincere contro la Sambenedettese e sperare che non faccia altrettanto il Perugia con la Feralpisalò per conquistare la promozione in Serie B, come riportato da trivenetogol queste le parole del tecnico dei biancoscudati Andrea Mandorlini. "Può sempre succedere di tutto, noi dobbiamo giocoforza credere in questo. Al di là della nostra situazione casi come questi accadono. Dobbiamo aspettarci qualcosa dal risultato da Feralpisalò-Perugia. Non ho sentito Pavanel, siamo concentrati su di noi, abbiamo una partita da vincere e poi vedremo che risultato maturerà al Turina. Facciamo bene la nostra parte e poi vedremo quello che succederà. Le sensazioni della settimana di allenamento sono sempre diverse. A livello mentale sono fatiche difficili da recuperare, siamo sempre lì e siamo sempre primi. E’ stata una settimana migliore di quella precedente. Non è mai facile, anche il Barcellona ha perso in casa col Granada e ha perso la possibilità di andare in testa alla Liga. Il calcio è una brutta bestia, ma siamo pronti per giocarci questa partita. La partita di Salò? Che nessuno sappia niente temo che sia difficile, non so come andrà ma dovremo avere fiducia innanzitutto in quello che dovremo fare. Dobbiamo fare il nostro dovere e con grande di fiducia aspettare quello che succederà. Non mi rimprovero niente, se faremo 79 punti e non saliremo sinceramente è una cosa che non accade spesso. All’inizio della stagione avremmo firmato per essere qui, gli errori li abbiamo fatti tutti, io per primo, ma adesso siamo qui e vedremo come finirà".