TMW L'uomo che non ti aspetti. Ferrara del Casarano è il primo giocatore a segnare al 'Massimino'

Come noto, si è conclusa ieri la 33ª giornata del campionato di Serie C, con ben tre match del Girone C che hanno riguardato anche il Casarano, impegnato nella sfida contro il Catania; sfida quindi di vertice per i rossoblù, con il coefficiente di difficoltà aggiuntivo perché nessun calciatore era mai riuscito a espugnare il 'Massimino' nelle 16 gare casalinghe che gli etnei hanno giocato in questa stagione. Sì, nessuno aveva segnato in casa del Catania.

Poi, all'improvviso, l'uomo che non ti aspetti, lui, Vincenzo Ferrara che cambia il volto del confronto. Perché il suo gol, il secondo della stagione, vale non solo il pareggio del Casarano contro i siciliani - e un punto prezioso per la classifica in vista dei playoff -, ma lo fa divenire anche il primo calciatore dell'anno in gol nell'impianto catanese; per altro, anche gol di pregevole fattura, un tiro di destro sul secondo palo che si infila nell'angolino basso dove Dini non può arrivare. Un dato statistico che sicuramente fa felice il classe 1993, ma che guasta il percorso interno del Catania, che vedendo questo pari sembra davvero salutare la promozione diretta in B. Ma è questo un altro tema.

C'è quindi da elogiare chi, senza troppi fronzoli e parole, è riuscito a scrivere un pezzo di storia in un campionato vivace come la Serie C 2025-2026, e lo ha fatto in una sorta di Olimpo del calcio. Ferrara, sarà un profilo del quale a lungo ci si ricorderà...