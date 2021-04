La Crazy Gang, il Chelsea e... Il Como in B. Dennis Wise, l'uomo dietro la promozione

vedi letture

Dennis Wise è il ragazzo di Kensington che, per dirla con Gianluca Vialli, "potrebbe scatenare una rissa in una stanza vuota". Solo che poi gli anni passano e il cinquantacinquenne londinese è un manager affermato, l'uomo che è dietro la promozione del Como in Serie B. Già, perché quella che è a tutti gli effetti una leggenda del Chelsea, 332 presenze dopo esser stato in gioventù un esponente della mitica Crazy Gang del Wimbledon, è l'Head of Football della società lariana.

Base a Londra La vita di Wise si sviluppa a Londra: è in carica da luglio al Como come CEO ma prima che la pandemia esplodesse nella sua seconda ondata, era spesso sul tragitto tra l'Italia e l'Inghilterra. Poi l'arrivo delle varianti ha bloccato i suoi viaggi anche se, ora che il club è salito, ora che la situazione della pandemia dovrebbe stabilizzarsi per poi decrescere, è atteso nuovamente in città.

Al centro del progetto I protagonisti del club, dal ds Ludi fino al chief scout Bruccoleri e al tecnico Gattuso, considerano e sottolineano come basilare l'operato di Wise per lo sviluppo del progetto. I suoi contatti inglesi che hanno portato frutti al mercato, le sue strategie di sviluppo manageriale e sportivo che hanno contribuito a una storica promozione. Dalla Crazy Gang alla giacca e alla cravatta. Passano gli anni, e pure le stanze vuote.