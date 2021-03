La quattro giorni della Giana Erminio: il primo gol tra i professionisti non si scorda mai!

vedi letture

Sette anni nel professionismo, e quattro campionati nel girone della Carrarese, che pare essere il bersaglio preferito della Giana Erminio, ieri vittoriosa sul campo degli apuani per 0-2 in occasione della 32^ giornata del campionato di Serie B.

Due soli gol, che sono decisamente meno rispetto a quelli che la formazione di Gorgonzola è abituata a segnare allo stadio "Dei Marmi", dove si impose per 0-4 nella stagione 2016-2017 e 1-4 nel campionato 2019-2020; solo un 2-2 nel torneo 2017-2018. Tendenzialmente, anche le gare di andata hanno sempre sorriso ai lombardi, che tra le mura amiche, contro i toscani, hanno centrato una vittoria, due pareggi e una sola sconfitta, rimediata proprio in questo anno.

Ma la gara di ieri è stata anche propizia per il terzino classe 2001 Alberto Barazzetta, che ha trovato il primo gol tra i professionisti, quello che ha aperto le danze del confronto. Il giocatore scuola Milan, segna quattro giorni dopo un'altra prima a tinte biancazzurre, quella di Michele D'Ausilio, che mercoledì ha deciso il determinante confronto salvezza contro la Lucchese, segnando il suo primo gol tra i professionisti al 94' (del quale ha poi parlato ai microfoni di TMW).

Piccoli passi avanti sono stati mossi, poi, anche in classifica. Determinante, seppur non decisivo, sarà il confronto di mercoledì contro la Pro Sesto.