La Samb torna alla vittoria. Serafino: "Complimenti ai ragazzi. Maxi Lopez guida della squadra"

Domenico Serafino, presidente della Sambenedettese, ha commentato così attraverso i canali ufficiali rossoblu il successo sull'Arezzo: “Complimenti ai ragazzi, non era facile con una squadra che nelle ultime giornate ha dimostrato di non meritare la posizione in classifica che occupa in questo momento. Siamo riusciti finalmente a non prendere gol giocando nel reparto difensivo con estrema attenzione. E quando non commettiamo errori difensivi, portiamo a casa i tre punti. Bene tutti, da Goico a Scrugli che ci hanno messo l'anima, da Maxi che è rientrato dall'infortunio guidando i suoi compagni a tutta la squadra dentro e fuori il campo, da Nobile a Botta che ci ha deliziato con uno splendido calcio di punizione: peccato non averlo potuto condividere con lo stadio pieno di nostri tifosi”.