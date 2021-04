La Samb verso il baratro: si attende la decisione del Tribunale. Serafino prova la contromossa

Come riferisce il Corriere dello Sport, "si conoscerà oggi, o al massimo all’inizio della prossima settimana, la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno in merito alla conferma o meno del concordato in bianco assegnato lo scorso 16 aprile a Domenico Serafino. Ieri mattina si è svolta l’udienza di comparizione delle parti, poi i giudici si sono riuniti in Camera di Consiglio.

Nel corso del contraddittorio Domenico Serafino era ancora convinto di poter salvare la Samb, ha affermato di avere nel cassetto un contratto con un main sponsor da 350mila euro e di essere pronto a cedere sul mercato Botta, Lescano e Angiulli ed il giovane Enrici, pezzi pregiati della formazione rossoblù, con i primi due, però, che avrebbero già chiesto lo svincolo dopo la messa in mora scaduta lo scorso 12 aprile. Serafino inoltre ha dichiarato di poter dilazionare il debito con alcune delle ditte fornitrici. Ed al limite anche di poter accedere al fondo Covid".

Situazione, questa che comunque non pare lasciare buone sensazioni, perché, sempre stando a quanto riferito dal quotidiano, le motivazioni addotte dal presidente rossoblù non saranno prese in considerazione dai giudici e la Samb sarà dichiarata fallita; occorrerà quindi salvare almeno il titolo sportivo e la categoria professionistica, con la formalizzazione dell’esercizio provvisorio di impresa.