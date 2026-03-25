La Serie C trema ancora: possibili nuove penalizzazioni per Siracusa e Trapani

Un momento ancora delicato per la Serie C, con possibili nuove penalizzazioni da attendere dopo che domani, giovedì 26 marzo, il Tribunale Federale Nazionale tornerà a esprimersi in merito alle situazione legate alle inadempienze di Trapani e Siracusa, formazioni entrambe già penalizzate.

Questo, quanto scrive una delle prime firme de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda sul proprio profilo Facebook: "Giovedì 26 nuova udienza al Tfn per Siracusa e Trapani, ma non sono previste decisioni epocali. Per il Siracusa è scontata l'ennesima penalizzazione, per il Trapani stavolta la Procura Figc non dovrebbe chiedere l'esclusione come due settimane fa, visto che il tribunale è lo stesso che l'ha respinta (dando il -5), quindi dovrebbe arrivare anche qui un'altra penalizzazione.

Il giorno più delicato per il Trapani sarà lunedì 30, quando ci sarà la Corte d'Appello e lì la Procura Figc tornerà a chiedere l'esclusione".

Intanto, ricordiamo anche quella che allo stato attuale è la classifica del Girone C di Serie C, quando il campionato è già arrivato alla 33ª giornata:

Benevento 76, Catania 65, Salernitana 60, Cosenza 59, Casertana 56, Crotone 52, Audace Cerignola 51, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 27, Trapani 27, Foggia 23

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva