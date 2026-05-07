La Torres si prepara ai playout. Greco: "Il Bra ha buoni concetti, noi ci giochiamo la vita sportiva"

"La squadra non vede l'ora di giocare, questa attesa è stata anche un po' snervante a livello mentale. Sarà questa la prima di due gare dove la posta in palio è altissima, già sabato servirà una partita all'altezza dei nostri standard: i playout sono gare particolari, dove non dico si azzerino i valori, ma che vanno affrontate con un certo approccio mentale": esordisce così, all'antivigilia della sfida contro il Bra, il tecnico della Torres Alfonso Greco, che ha fatto il punto della situazione quando il playout si avvicina.

Un doppio confronto che in palio mette la salvezza: "Sento dire che sulla carta la Torres è superiore, ma le gare poi vanno giocate. Il Bra ha buoni concetti, non sarà una gara facile, noi dovremmo essere intensi e presenti 100 minuti: ci giochiamo la vita a livello sportivo in questi due confronti, e dovremmo fare la partita, senza speculare sui due risultati su tre. Stiamo provando anche a recuperare un po' tutti, domani comunque abbiamo un altro allenamento e vedremo".

Conclude quindi: "Non siamo stati bravi a sfruttare le nostre chances nel campionato, dopo una grandissima rimonta, e non dobbiamo pensare a ciò che è accaduto nell'ultimo turno di campionato, a quel gol della Sambenedettese ben oltre il 90'. Avremmo meritato noi di salvarci, ma tutto è nelle nostre mani. Del resto, comunque, per come eravamo messi, i playout erano una possibilità, e forse qualcosa nel finale di stagione ci è mancata: forse a Pineto l'avevamo chiusa, ma dobbiamo andare oltre tutto e tutti".