Torres, ad Arezzo per la salvezza. Greco: "Pubblico per i toscani, ma in campo 11 contro 11"

Una gara che vale una stagione, gli ultimi 90' che da un lato mettono sul piatto la promozione diretta in Serie B, dall'altro la salvezza senza neppure passare dai playout: questo, il tema centrale di Arezzo-Torres, che si giocherà domenica pomeriggio alle 14.30 per il Girone B di Serie C.

Del confronto, nella conferenza stampa odierna, ne ha parlato il tecnico sassarese Alfonso Greco: "Dopo la gara pareggiata contro il Gubbio, c'era rammarico, delusione, rabbia, ma già da martedì abbiamo lavorato sulla testa per resettare tutto e pensare alla gara di domenica, che sappiamo tutti quanto vale: i ragazzi hanno lavorato con entusiasmo, e in campo saremo 11 contro 11, al netto di uno stadio pieno che trascinerà i toscani. Andremo con i nostri concetti e la nostra mentalità a giocarci la gara, che credo sarà molto bella, la posta in palio è alta per entrambe le formazioni".

Conclude quindi: "L'Arezzo sarà arrembante, aggressivo, forte, ma noi dovremmo essere bravi ad affrontare la partita per come loro ci verranno a prendere e per quello che ci concederanno a livello offensivo. Almeno dal girone di ritorno, abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque. I tifosi, per altro, li avremo anche noi nonostante i problemi, e faremo tutto il possibile per ottenere almeno un risultato".