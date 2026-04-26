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Torres, Greco non ci sta: "Il finale di Pesaro? È meglio se sto zitto. Pensiamo ai playout"

Torres, Greco non ci sta: "Il finale di Pesaro? È meglio se sto zitto. Pensiamo ai playout"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 17:33Serie C
Claudia Marrone

Una salvezza che sembrava raggiunta, nonostante la sconfitta ad Arezzo (con gli amaranto che hanno centrato invece la promozione in Serie B), ma la Torres deve invece leccarsi le ferite, perché saranno playout: il futuro dei sardi si legava anche al risultato della Sambenedettese, che ha vinto contro la Vis Pesaro nell'abbondante extra time. Il gol vittoria è arrivato infatti al 100'.

Grande amarezza quindi in casa sarda, con il tecnico Alfonso Greco che ha poi parlato in sala stampa, commentando tutto quello che è accaduto: "È una cosa inverosimile quello che è successo. Noi non abbiamo fatto una delle nostre migliori gare, forse a un certo punto pensavamo troppo a quello che accadeva negli altri campi, ma ora c'è da pensare solo ai playout, per essere pronti a salvare la categoria. Avremo qualche giorno di sosta, e ci prepareremo al meglio, perché sappiamo l'importanza delle due gare che ci attendono: anima e corpo sugli spareggi, resettando tutto quello che è successo oggi. Il finale di Pesaro? È meglio se sto zitto".

Ricordiamo che il playout verrà giocato contro il Bra, penultimo. La Torres avrà quindi dalla sua la classifica, che le consentirà di giocare la sfida di ritorno in casa, e di avere nel caso anche il favore del doppio risultato qualora i due match dovessero terminare in parità.

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