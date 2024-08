Ufficiale Latina, arriva a titolo definitivo Davide Petermann dalla Virtus Entella

Colpo per il Latina. Ufficiale l’ingaggio a titolo definitivo di Davide Petermann, esperto centrocampista ex Foggia ed Entella classe 94’. Per lui oltre 340 partite in carriera, di cui 115 nel Girone C.