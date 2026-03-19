Latina ko nell'andata della finale di Coppa Italia, Parodi: "Non c'è un perché, abbiamo sbagliato"

Giulio Parodi, difensore del Latina, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta per 3-1 contro il Potenza nella finale d’andata di Coppa Italia Serie C, analizzando con lucidità la prestazione della squadra. “L’approccio mentale è stato sbagliato, ci ha portato a prendere due gol nel primo tempo”, ha spiegato, ammettendo che “non c’è un perché, abbiamo sbagliato e basta”.

Il difensore ha però evidenziato anche la reazione nel finale: “Siamo stati bravi a riaprirla nel finale”, sottolineando come “dobbiamo tenere duro, la partita è ancora aperta”.

Infine, un passaggio sull’espulsione: “Dobbiamo crescere dal punto di vista mentale, avevamo appena accorciato le distanze”, ha concluso.