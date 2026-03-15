Latina, Volpe esulta: "Tre punti vitali, ma conquistati soffrendo"

Vittoria pesante in chiave salvezza per il Latina, che supera il Siracusa in uno scontro diretto e allunga di tre punti sulla zona playout nel girone C di Serie C. Un successo fondamentale, arrivato però al termine di una gara molto combattuta, come ha spiegato in conferenza stampa l’allenatore nerazzurro Gennaro Volpe.

Il tecnico ha sottolineato le difficoltà della partita, soprattutto dal punto di vista emotivo:

“Quando c’è in ballo un risultato di importanza vitale subentra un po’ di paura e si soffre. Il calcio è gioia ma è anche sofferenza. Oggi gioiamo perché abbiamo conquistato tre punti fondamentali per la nostra classifica e per il nostro obiettivo, ma li abbiamo ottenuti soffrendo fino alla fine”.

Volpe ha poi voluto riconoscere il valore dell’avversario: il Siracusa arrivava infatti da un buon momento di forma, con vittorie contro Casertana e Giugliano e un pareggio sul campo del Casarano.

L’allenatore ha elogiato soprattutto il primo tempo della sua squadra: “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, li abbiamo aggrediti e siamo stati tenaci. Sono partite che se non chiudi rischi di riaprirle e di soffrire, come è successo”.

Nel finale il Latina ha rischiato qualcosa dopo aver fallito diverse occasioni per chiudere il match, ma alla fine ha portato a casa un risultato che pesa soprattutto per morale e classifica. “Vincere è la miglior medicina – ha aggiunto Volpe – a volte bisogna essere anche ‘sporchi’, lottare su ogni pallone”.

Ora l’attenzione si sposta sulla finale di Coppa Italia Serie C. “Una finale è qualcosa di storico – ha concluso il tecnico – ma dobbiamo affrontarla con serenità e consapevolezza: se ci siamo arrivati, è perché lo abbiamo meritato”.