Ufficiale Lecco, dopo la rottura del crociato risolto il prestito con la Triestina di Gunduz

La Calcio Lecco 1912 comunica di aver risolto anticipatamente, in data odierna, il prestito di Teoman Gündüz dalla società US Triestina Calcio, la cui scadenza era inizialmente prevista per il 30 giugno 2025.

La società ringrazia Teoman e gli augura un pronto rientro in campo dopo il grave infortunio che ha subito.