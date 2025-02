Ufficiale Non si ferma il mercato della Triestina: un acquisto dall’Hertha Berlino, e tre cessioni

vedi letture

Si è conclusa alla mezzanotte dello scorso 3 febbraio - il lunedì da poche ore passato - la sessione invernale del calciomercato, che ha cambiato l'asset di svariate squadre dei campionati non solo italiani; non ultimo, quello della Triestina, che andiamo di seguito a ricordare (CLICCA QUI, invece, per i movimenti generici della Serie C):

Acquisti: Luca Fiordilino (Venezia), King Udoh (Trapani), Damiano Cancellieri (Avellino), Tommaso Silvestri (Catania), Come Bianay Balcot (Torino), Artur Ionita (Lecco), Davide Mastrantonio (Roma), Alessandro Cortinovis (Atalanta U23), Luca Strizzolo (Modena), Markús Páll Ellertsson (Fram Reykjavík)

Cessioni: Andrea Moretti (Pontedera), Andrea Vallocchia (Ternana), Christopher Attys (Lecco), Jaron Vicario (Messina), Aljaz Struna (svincolato), Nicholas Rizzo (Lucchese), Marco Ballarini (Lucchese), Matteo Anzolin (Novara), Sofian Kiyine (Foggia), Raimonds Krollis (Spezia), Rayan El Azrak (Shaanxi Union).

La società alabardata, però, attraverso una nota ufficiale, fa sapere che, a integrazione delle ufficializzazioni in entrata e in uscita avvenute nel corso della finestra invernale trasferimenti, ci sono stati altri movimenti, che andiamo ora ad analizzare: Jean Guy Akpa Akpro è rientrato dal prestito al Crotone ed è stato riaggregato alla formazione Primavera giuliana, Aaron Kacinari è invece rientrato dal Tulsa e successivamente ceduto a titolo temporaneo al NK Rudar, mentre in prestito al ND Gorica è finito Ruggero Mannes. Scende invece in Serie D Rodolfo Moises, che va a titolo temporaneo al Chions.

C'è però anche un acquisto, quello del difensore classe 2005 Leonard Palma dall’Hertha Berlino.

Capitolo a parte quello legato a Teoman Gunduz, rientrato dal Lecco: il giocatore prosegue il percorso riabilitativo iniziato dopo l’infortunio al ginocchio subìto lo scorso novembre.