Lega Pro, Ghirelli: "Venerdì istanza di fallimento per la Samb. Livorno? Vicenda non bella"

vedi letture

Due casi critici in Serie C, quelli di Sambenedettese e Livorno: e non per una questione di campo, quanto di problematiche societarie che portano a ritardi nei pagamenti, penalizzazioni e quanto altro. Se in casa marchigiana si è arrivati addirittura al sequestro giudiziario dei mezzi per la manutenzione del campo, in Toscana si sono aggiunte puntate alla telenovela per la cessione del club, che pare aver ricevuto la proposta formale dell'imprenditore indiano Yogesh Maurya.

Su questi due club, nell’intervista rilasciata a Tuttosport, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si è così espresso: “Noi agiamo nelle norme vigenti. Nel dicembre 2018 e nel gennaio 2019 abbiamo introdotto l’esclusione della società dopo due rinunce. La Samb ha subito due deferimenti per gli stipendi non pagati che si discuteranno il 28. Se verrà condannata, sarà penalizzata. Per non finire la stagione, ci doveva essere l’intervento dei calciatori che però hanno dato la disponibilità a scendere in campo. Venerdì si discute l’istanza di fallimento. Da lì vedremo come andrà a finire. Il nodo del Livorno è legato alla partecipazione societaria, bisogna vedere se si sono ottemperati tutti gli obblighi di legge, una vicenda lunghissima e non bella. Ma l’intervento di Spinelli dovrebbe aver scongiurato il peggio”.