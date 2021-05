Livorno, lotta con il Comune per lo stadio: ma il club potrebbe anche trasferirsi dal "Picchi"

L'imprenditore indiano Yogesh Maurya pare esser tornato alla carica, ma il futuro del Livorno è ancora tutto da scrivere. Con le grane da risolvere che aumentano, perché, oltre al teatrino societario e quello legato alla rosa (in bilico tra il rinunciare a due mensilità o allenarsi fino al 30 giugno), c'è anche il problema dello stadio, dopo la revoca da parte del Comune dell' "Armando Picchi" per "grave inadempienza rispetto agli obblighi previsti": come ricorda Il Tirreno - ed. Livorno, il "riferimento è al debito della società amaranto nei confronti del Comune di Livorno, debito pari a 446mila euro: 245mila riguardano il periodo antecedente al 2018 e sono stati rateizzati tramite l’Agenzia delle entrate, mentre i restanti 201mila sono dell'ultimo biennio (messa in mora per 71mila e fatture inviate ma non pagate per gli altri 130mila)".

Se la situazione non si risolvesse, la futuro società sarebbe costretta quindi a far traslocare altrove la squadra, cercando però uno stadio omologato per la Serie D: le soluzioni sono poche, o il campo in località Banditella o addirittura il trasferimento a Cecina.

Queste, in merito alla vicenda, le parole del sindaco Luca Salvetti: "Stiamo facendo tutti gli atti che dobbiamo fare in una situazione del genere. As Livorno senza campo per la Serie D? Vedremo più avanti con quale soggetto dovremo dialogare. Di certo se la Pro Livorno Sorgenti (formazione livornese ora in Serie D) dovesse fare una nuova richiesta per lo stadio, ci sarebbe la piena disponibilità".