Livorno, la telenovela continua: il gruppo indiano di Maurya ha presentato offerta per il club

In attesa dell'ingresso in società dell'imprenditore milanese Franco Favilla avvii, con molta probabilità lunedì 19 aprile, il percorso che lo porterà ad acquisire la maggioranza delle quote del Livorno (parole del presidente Giorgio Heller), la soap opera societaria labronica continua.

Da un lato la squadra che lotta con le unghie e con i denti pe la salvezza, dall'altro appunto la società, che pare aver ricevuto un'altra formale offerta per la maggioranza delle quote del club: a farla, il gruppo indiano rappresentato da Yogesh Maurya e Roberto Angiolucci, che da mesi sta seguendo il Livorno ma era in attesa di consultare i bilanci. Non si conoscono i dettagli della proposta, ma nelle prossime ore la dirigenza si riunirà in un’assemblea straordinaria per valutare il tutto.

