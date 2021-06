Livorno, Maurya: "Presentata la lettera d'intenti ai soci. Attendiamo una riposta"

Il gruppo indiano Maurya ha diffuso una nota stampa per confermare l’interesse nell’acquisto del Livorno. Il gruppo, che fa capo a Yogesh Maurya, da tempo è interessato a subentrare alla guida del club toscano tanto che la scorsa settimana c’è stato un primo incontro fra Aldo Spinelli e l’advisor a cui si sono affidati gli indiani per concludere l’operazione. “Le condizioni, i termini e le garanzie - conferma Maurya - sono stati ampiamente discussi e presentati nella lettera di intenti già in possesso di tutti i soci del Livorno calcio. Attendiamo il loro consenso affinché si possa procedere in tempi brevi allo svolgimento della due diligence". Se quest’ultima dovesse dare risultati positivi il gruppo è pronto a dare seguito all’acquisto del club.