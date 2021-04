Lega Pro, il vicepres. Vulpis: "Grande attenzione alle riformi e al contenimento dei costi"

Marcel Vulpis, vicepresidente della Lega Pro, ha parlato oggi in conferenza stampa da Gubbio dove ha assistito al match contro il Carpi: "È un onore essere qui, devo dire che come sta succedendo spesso, in molte parti d’Italia, ho trovato un’ospitalità fantastica. Ringrazio tutto lo staff dirigenziale. Con il Gubbio si è creato un ottimo feeling e avevo detto che appena ci fosse stata la possibilità sarei venuto e così è stato. Il tema delle riforme è fondamentale anche per quanto riguarda i gironi della prossima stagione. Sarà una prima base per rendere questo campionato sempre più interessante. C’è una forte attenzione anche ai costi, per capire soprattutto per alcuni club come contenere le spese. Ghirelli ha dato l’imprinting verso un campionato più competitivo e più spettacolare. Ora dobbiamo aspettare chiaramente Gravina".