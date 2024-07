Ufficiale Legnago, arriva un rinforzo tra i pali. Rigon firma con la formazione veneta

È con una nota ufficiale che il Legnago "comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Rigon.

Padovano di Camposampiero, 21 anni a settembre, si tratta di un portiere di 1.90, cresciuto nel Settore Giovanile della SPAL, arrivando fino all’Under-19, con cui disputa due campionati Primavera, il secondo dei quali da titolare.

Passa quindi alla Pro Vercelli, in Serie C e, nel gennaio 2023, alla Prodeco Montebelluna, in Serie D, debuttando nella giornata successiva a quella della sfida tra i trevigiani e il Legnago Salus.

Nell’ultima stagione è tornato tra i professionisti, difendendo la porta de Monterosi Tuscia, nel girone B della Serie C.

Ora, l’approdo a Legnago Salus: benvenuto!".