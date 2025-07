Ufficiale Livorno, da Hamlili a Capparella altre quattro conferme in vista della Serie C

Prosegue la campagna di conferme in casa Livorno in vista della prossima stagione di Serie C. Dopo gli annunci di ieri sera relativi alla permanenza di Filippo Tani, portiere classe 2005, Nikolae Danko Ciobanu, anch'egli portiere classe 2005, e Alessandro Malva, attaccante classe 2004, oggi il club labronico ha annunciato altre tre conferme.

Si tratta del difensore classe 2004 Andrea Fancelli, dell’esperto centrocampista Zaccaria Hamlili, classe 1991, di Alberto Arcuri, centrocampista classe 2004 e del fantasista classe 200 Riccardo Capparella. Anche in questo caso la società amaranto non ha comunicato dettagli sul rinnovo di contratto dei giocatori.