Ufficiale Colpo a centrocampo del Livorno: tesserato l'ex Bari e Monopoli Zaccaria Hamlili

vedi letture

Il Livorno ha piazzato un importante colpo di mercato in vista della prossima stagione tesserando il classe '91 Zaccaria Hamlili che si era svincolato dal Monopoli dopo tre stagioni in cui aveva collezionato 85 presenze con una rete in Serie C. Il centrocampista in passato ha vestito anche le maglie di Virtus Entella, Forlì, Ancona, Pistoia e Bari con cui ha vinto il campionato di serie D nel 2018/19 segnando una rete in 30 presenze.

"Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura in una piazza importante come Livorno, - sono le sue prime parole ai canali ufficiali del club toscano - non vedo l’ora di conoscere tutti i miei compagni e poter raggiungere il nostro obiettivo".