Livorno, Heller: "Salvezza obiettivo minimo. Fideiussione per il mercato? Ci lavoriamo"

"Non parlerei di sensazioni, ma di lavoro da fare per ricostruire il tessuto societario del Livorno messo a rischio dalle varie vicende dei soci. A cominciare

dal Gruppo Carrano che ha deluso tutti, me in primis": così, il presidente del Livorno Giorgio Heller dalle colonne de Il Tirreno - ed. Livorno.

Una ristrutturazione, quella societaria, alquanto necessaria per il futuro: "Diciamo che se non facciamo questa operazione di ristrutturazione corriamo il rischio che il Livorno non riesca neanche a competere per una salvezza tranquilla, che è un obiettivo da minimo sindacale. Il 24 dicembre l’assemblea dei soci ha effettuato tutti gli adempimenti formali e informali che hanno portato al nuovo CdA. Adesso è inutile fare la cronistoria della riunione e di quelle che l’hanno preceduta. Ora dobbiamo essere proattivi. Il risultato è che adesso c’è un presidente – il sottoscritto –, un vicepresidente (Guido Presta) e l’amministratore delegato (Silvio Aimo). Tutti hanno il compito urgente di trovare soluzioni societarie di vicinanza alla squadra sotto forma di sponsorizzazioni, perché no anche da parte di gruppi livornesi".

E sui possibili innesti: "Il mercato dipende dalla fideiussione. Senza quella saremo in difficoltà. Tutto il CdA, me compreso si sta occupando della questione della fideiussione. Spero di poter trovare una soluzione. Ho detto spero: non che ce l’ho. Non c’è né da essere ottimisti, né pessimisti. La fideiussione viaggia con tempi e modi bancari a meno che non si intervenga con una forza superiore, inutile dire a chi mi riferisco (Aldo Spinelli, ndr). C’è comunque anche una seconda via, legata alla Covisoc, che potrebbe risolvere la situazione in tempi più brevi".