Livorno, i guai non finiscono mai: il sindaco revoca la convenzione per lo stadio "Picchi"

vedi letture

Pugno duro del comune con il Livorno, perché il sindaco Luca Salvetti, come riferisce Il Tirreno - ed. Livorno, ha inoltrato al club una PEC in cui avvia ufficialmente il percorso di revoca della convezione tra le parti per lo stadio "Armando Picchi", che non sarà così più la casa della truppa labronica; questo, a seguito di accertamenti per grave inadempienza.

"Naturalmente sono pronto a riallacciare i rapporti con chi vuole iniziare un nuovo percorso, ma occorre veramente voltare pagina", le parole del primo cittadino livonese, che ha poi ricordato che la società "ha un debito precedente al 2018 di 245 mila euro iscritto a ruolo all’epoca della giunta Nogarin nell’aprile 2019 e per il quale il Livorno calcio ha ottenuto la rateizzazione con l’agenzia delle entrate ma a febbraio 2021 risultavano pagati 51 mila euro".

L'ex patron Aldo Spinelli aveva però affermato che a garanzia di quei debiti maturati negli anni con il comune c’era una fidejussione che l’ente pubblico avrebbe sempre potuto escutere in ogni momento, ma su questo il sindaco è stato preciso: "L’ente pubblico deve aver garantiti i soldi dei cittadini, provvederemo a recuperarli. La fideiussione non è però un metodo di pagamento ma una garanzia preventiva a fronte di comportamenti di morosità. È evidente che la fideiussione fa escutere e non cancella il fatto che la società di Spinelli sia stata protagonista di gravi inadempienze che secondo l’articolo 11 del disciplinare sottoscritto tra le parti possono portare alla revoca della concessione dello stadio".