Livorno_popolare: "La situazione del Livorno è disastrosa. E nessuno verrà a salvarci"

Attraverso un post sui profili social l’associazione Livorno_popolare ha voluto fare il punto della situazione sia sulle adesioni (quasi 2500 con tanti ex che hanno deciso di appoggiare l’iniziativa) sia sulla situazione del club labronico che vive sempre sul filo del rasoio e rischia nuove penalizzazioni per non aver rispettato alcune scadenze.

“La prima settimana è passata. Siamo felicissimi di aver iniziato un percorso che tante persone stavano aspettando. Un percorso che pian piano sta definendo il proprio perimetro in funzione anche delle tante sollecitazioni e dei tanti suggerimenti che ci sono arrivati pubblicamente e privatamente.

Purtroppo, nel frattempo, la situazione societaria e sportiva continua a essere disastrosa con sconfitte sul campo, una proprietà che ancora non ha fatto capire alla città quali reali intenzioni abbia e probabili nuove penalizzazioni per le ennesime inadempienze. - si legge nel post - Noi, come tanti altri, di essere presi costantemente in giro ci siamo stancati. La nostra prospettiva, ora più che mai, è l'unica che può realmente fare chiarezza sui conti e sui debiti societari. Siamo vicinissimi alla quota di 2500 persone ma non basta. Ne servono tanti altri per passare alla fase successiva e iniziare un'interlocuzione ufficiale con i soci dell' AS Livorno per comprendere in maniera più completa possibile il quadro economico. Nessuno verrà a salvarci. Mettiamocelo in testa.

Costruiamo insieme il nostro futuro. Il momento è adesso”.