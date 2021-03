"Livorno_Popolare" supera quota 3mila iscritti. Bruciati: "Pronti per la manifestazione d'interesse"

vedi letture

Conta già 3mila iscritti l'iniziativa "Livorno_Popolare" nata per tentare l'acquisizione del Livorno calcio attraverso l'azionariato popolare. "E' avviato il gruppo di lavoro che si occuperò dello studio dei bilanci e dei numeri del Livorno Calcio - ha spiegato a Tuttosport Marco Bruciati, tifoso e Consigliere Comunale tra i promotori dell'iniziativa - e il gruppo di lavoro per costruire, sin da subito, progetti sociali in ambito sportivo che portino un miglioramento del tessuto sociale della città. Contiamo di attivare entro la fine della settimana ad arrivare i contatti ufficiali con la società per far partire la manifestazione di interesse necessaria all'acquisizione dei numeri".