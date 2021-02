Livorno, rebus stipendi: chiesto a giocatori e staff il dilazionamento dello scorso bimestre?

Il 16 di febbraio è alle porte, e per la Serie C si presenta una scadenza, quella del pagamento degli stipendi dell'ultimo bimestre.

Scadenza che si presenta quindi anche per il Livorno, che, per evitare ulteriori penalizzazioni, dovrà rispettarla - come tutti gli altri club - entro i termini previsti dal regolamento. Scadenza, come dicevamo, o macigno per una società ancora in alto mare a livello dirigenziale?

Probabilmente la seconda, perché, come riferisce Il Tirreno - ed. Livorno, il presidente Giorgio Heller, ancora indaffarato per la cessione del pacchetto azionario, è "chiamato a mettere insieme le varie anime della società per concludere - tra oggi e domani - questo pagamento. Chiaro che servirà ancora una volta il contributo di Aldo Spinelli". Il punto, però, non è questo, quanto il presunto - e nel caso ennesimo - smacco ai dipendenti: come infatti riferisce il citato quotidiano, a giocatori e staff tecnico è stato richiesto di dilazionare il pagamento in due rate mensili, una da incassare tra oggi e domani e una entro 30 giorni. La situazione, inerenti ai mesi di novembre e dicembre, riguarda quindi anche dei vecchi tesserati, che dovranno dare risposta, intanto che l'attuale squadra ha dato picche a tale "offerta", esigendo nei tempi le proprie spettanze. Anche perché, occorre ricordarlo, i "30 giorni da adesso" scadrebbero alla metà di marzo, quando dovrà essere onorato il bimestre gennaio-febbraio.