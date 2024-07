Ufficiale Lumezzane, inizia il Regazzetti-ter. Il terzino torna in rossoblù dalla Cremonese

vedi letture

È con una nota ufficiale che il "Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione in prestito delle prestazioni sportive del calciatore Samuele Regazzetti dalla Cremonese. Terzino destro, classe 2004 natio di Crema, vestirà così per la terza stagione consecutiva la maglia rossoblù con la quale ha già vinto da protagonista il campionato di Serie D disputando nella scorsa stagione il suo primo campionato tra i professionisti. In totale settanta presenze e due reti con il Lumezzane dopo aver compiuto la trafila nel Settore Giovanile della Cremonese".

Ai canali ufficiali del club, fanno poi seguito le parole del ragazzo che, come avevamo anticipato, è alla sua terza esperienza in rossoblù: “Felicissimo di proseguire con questa maglia il mio percorso di crescita, volevo tornare fortissimamente e sono entusiasta si sia conclusa la trattativa nel migliore dei modi. Con il Lumezzane ho vissuto grandi emozioni, sono cresciuto come ragazzo e come calciatore e continuare qui era il mio desiderio. Nella passata stagione abbiamo disputato nel complesso un ottimo campionato, superando anche momenti difficili. Tornare nei playoff da protagonisti è l’obiettivo, le ambizioni sul lungo termine sono sempre alte e la mentalità che la società trasmette alla squadra è sempre vincente”.

Questo, invece, il commento del Ds del club Simone Pesce: "Poter contare anche in questa stagione sulle qualità di Regazzetti ci regala grande soddisfazione. La sua riconferma è sempre stata per noi una priorità, parliamo di un calciatore che è costantemente cresciuto nelle ultime due stagioni dimostrando anche una grande maturità e senso del lavoro, con ancora margini di crescita”.