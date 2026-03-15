Livorno, Venturato: "Avremmo meritato la vittoria. Tranquilli e facciamo i punti che mancano"

Dopo il pareggio in casa del Carpi, il tecnico del Livorno Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo preso un tiro in porta su rigore e un altro nella ripresa, mentre noi abbiamo creato almeno 6-7 occasioni ma non siamo riusciti a segnare di più - riporta Amaranta.it - Oggi avremmo meritato la vittoria, la prestazione è stata in crescendo e dispiace non portare a casa i tre punti dopo partite del genere. Dobbiamo restare tranquilli e lavorare per fare i punti che mancano alla salvezza.

Adesso ci attendono due trasferte, con Torres e Ravenna, due partite difficili in cui cercheremo di portare a casa punti. Per la salvezza dipende anche da cosa succederà dietro, noi abbiamo un vantaggio e dobbiamo essere bravi a fare punti anche lontano dal Picchi".