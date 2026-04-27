Livorno, Venturato: "Rammarico per i playoff, resta una stagione da sette e mezzo"

Si chiude con una vittoria esterna sul campo del già retrocesso Pontedera la stagione del Livorno, che però non basta per centrare la zona playoff. Nonostante l’obiettivo sfumato, il tecnico Roberto Venturato traccia un bilancio complessivamente positivo.

“Abbiamo mantenuto una media di 1.51 punti a partita, un rendimento che avrebbe garantito una buona posizione se fosse stato mantenuto per tutto il campionato”, ha spiegato l’allenatore ai microfoni di Amaranta.it. “Oggi la squadra ha disputato un’ottima gara, anche con il gran caldo”.

Venturato ha voluto sottolineare anche il ruolo del pubblico: “I tifosi ci hanno dato una grossa mano per tutta la stagione, oggi erano in 400 anche in trasferta”.

Sul giudizio complessivo, il tecnico è chiaro: “Darei un 7 e mezzo alla stagione, ma nello sport si può sempre fare meglio. Io credevo nella qualificazione ai playoff e resta un po’ di rammarico per non esserci riusciti", ha concluso.