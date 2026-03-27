Livorno, Venturato: "Torres affamata di risultati? Lo siamo anche noi"

Roberto Venturato, tecnico del Livorno ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dello scontro salvezza con la Torres: “La squadra sta bene, non abbiamo mai avuto grossi problemi sotto questo aspetto. Fino alla partita con il Pineto abbiamo avuto una crescita importante, poi nelle ultime settimane abbiamo avuto un calo. A Ravenna c'è stata una cattiva interpretazione a livello generale, dispiace perché fin qui abbiamo fatto un bel percorso - riporta Livornotoday.it -. Adesso rimangono quattro partite in cui ci sarà tanto in palio, dovremo essere bravi a interpretarle nel modo giusto.

Dovremo dare tutto quello che abbiamo. La Torres ha perso pochissime partite, questo testimonia che hanno dei valori e che sanno vivere i novanta minuti. Avranno fame di risultato, ma dovremo averla anche noi. Hanno qualità e per continuità sono una tra le squadre più forti del campionato: può sembrare strano dirlo visto la posizione di classifica che hanno, ma quando si perdono soltanto due partite in un girone vuol dire che ci sono dei valori di spessore. Domani il risultato sarà molto importante sia per loro che per noi”.