Ufficiale Lumezzane, c'è il rinnovo dell'esperto Dalmazzi: ha prolungato fino al 2027

vedi letture

Il Lumezzane FC è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Alessandro Dalmazzi con prolungamento al 30 giugno 2027.

Il difensore, classe ’94 natio di Orbetello (Gr), alla seconda stagione in rossoblù è subito diventato punto di riferimento in campo e fuori per lo spogliatoio, collezionando nella scorsa annata trentatré presenze tra campionato e Coppa Italia andando a segno una volta, nella gara interna contro la Triestina. Nel campionato in corso è sempre sceso in campo, con sette gettoni da titolare ed uno da subentrato nella trasferta infrasettimanale di Trieste, a cui si aggiunge la presenza in Coppa Italia contro il Rimini. Contro la Union Clodiense, nello scorso mese di settembre, ha raggiunto quota cento presenze in Serie C.