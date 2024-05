Ufficiale Lumezzane, c'è il rinnovo per il portiere Filigheddu: ha firmato per altri 2 anni

vedi letture

Il Lumezzane sui propri canali ufficiali ha annunciato la firma sul rinnovo del giovane Filigheddu, che in questa stagione ha collezionato 29 presenze mantenendo inviolata la propria porta in 7 occasioni. Questo il comunicato:

FC Lumezzane è lieto di annunciare il rinnovo del contratto del portiere Stefano Filigheddu.

L’estremo difensore rossoblù prolunga il suo accordo con la società fino al 30 giugno 2026 a coronamento di una stagione che lo ha visto protagonista sul campo dove dal mese di novembre è stato uno dei trascinatori verso il raggiungimento della salvezza prima e dei playoff poi.

Filigheddu, classe 2002, con il nuovo accordo arriverà a disputare cinque stagioni con la maglia del Lumezzane, dopo le tre già alle spalle che lo han visto da titolare vincere prima il campionato di Eccellenza, poi la Serie D ed infine esordire tra i professionisti in questa stagione.

“Il percorso intrapreso con il Lumezzane è stato fin dal primo giorno ambizioso, – le parole del numero uno – sul campo abbiamo lavorato duramente per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati e personalmente ho avuto la fortuna di essere allenato da ottimi preparatori e avere al mio fianco dei compagni che mi hanno aiutato a crescere. Essere stato protagonista in queste tre stagioni è un orgoglio ed una soddisfazione, penso di aver fatto capire la mia mentalità: non mi arrendo mai ed ogni giorno lavoro per migliorarmi. Il rinnovo è stata una formalità, volevo restare qui per proseguire il mio percorso di crescita, Lumezzane è l’ambiente ideale per crescere ed affermarsi. Insieme vogliamo raggiungere altri grandi traguardi”.