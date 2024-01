Ufficiale Lumezzane, il portiere Galeotti saluta dopo sei mesi: torna alla SPAL per fine prestito

"Il Lumezzane FC comunica che in data odierna è stato interrotto il prestito del calciatore Cesare Galeotti che ha fatto rientro alla SPAL, società di appartenenza.

La società ringrazia Cesare per la grande professionalità dimostrata in questi sei mesi e l’apporto sul campo, augurandogli le più grandi fortune per il prosieguo della carriera".

Con questa nota il club lombardo ha salutato il classe 2002 che in questa prima parte di stagione ha collezionato 13 presenze fa campionato e Coppa Italia di Serie C, tenendo inviolata la propria porta in quattro occasioni.