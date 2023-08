ufficiale SPAL, il portiere Galeotti rinnova fino al '27 e va in prestito al Lumezzane

La SPAL ha annunciato di aver rinnovato il contratto del portiere Cesare Galeotti e il suo prestito a un altro club di Serie C come il neopromosso Lumezzane. Il classe 2002 sarà alla terza esperienza lontano dagli estensi dopo quelle con le maglie di Pergolettese (26 presenze nel 2021/22) e Rimini (13 presenze lo scorso anno) sempre in Serie C.

Di seguito la nota del club:

"S.P.A.L. comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il portiere Cesare Galeotti fino al 30 giugno 2027 e di aver contestualmente ceduto a titolo temporaneo al F.C. Lumezzane i diritti alle prestazioni sportive dell’estremo difensore spallino. A Cesare i migliori auguri per la sua nuova avventura professionale da parte di tutta la Società biancazzurra".