Ufficiale Lumezzane, rinnovo di contratto per Scanzi: il centrocampista ha firmato fino al 2027

FC Lumezzane è lieto di annunciare il prolungamento di contratto con il centrocampista Matteo Scanzi.

Il classe 2005, nell’ultima stagione in prestito in Serie D al Breno dove si è salvato attraverso i playout dopo una stagione in cui si è distinto come una delle rivelazioni del girone, ha firmato il primo contratto da professionista con scadenza 30 giugno 2027 e sarà inserito nella rosa della prima squadra per la prossima stagione.

Formatosi nel Settore Giovanile rossoblù ha esordito in prima squadra nel campionato 2022/23 entrando nei minuti finali della ultima giornata di andata al Saleri contro il Varese, gara vinta dal Lumezzane 3-0. Nella stagione appena conclusa con la maglia del Breno ha disputato nell’ultimo campionato 34 presenze quasi tutte da titolare mettendo a segno due reti e servendo due assist, collezionando anche un gettone in Coppa Italia di categoria.

“Firmare il primo contratto professionistico ed essere inserito stabilmente nella rosa della prima squadra è un grande orgoglio. – le parole di Matteo Scanzi – La scelta della società è anche la testimonianza di quanta attenzione e fiducia ci sia nei giovani di proprietà, Lumezzane è sempre più un ambiente ideale per chi aspira a diventare calciatore. Nell’ultima stagione mi sento cresciuto molto, ho avuto l’opportunità di confrontarmi in un campionato di grandi giocando con compagni che mi hanno insegnato molto in un torneo duro come la serie D dove ci siamo salvati ai playout. Torno con grande fame e voglia di imparare per migliorarmi ancora”.